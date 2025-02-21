Продажі смартфонів в Європі вперше зросли за 4 роки

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За даними Canalys, європейський ринок смартфонів у 2024 році зріс на 5% після чотирьох років безперервного спаду. Загалом протягом року до Європи було поставлено 136 мільйонів пристроїв, з яких 30% становили преміальні смартфони вартістю від 800 євро.

Samsung зберегла лідерство у 2024 році, проте Apple продемонструвала вражаючі продажі в четвертому кварталі після запуску iPhone 16.

Ринок демонстрував стабільний попит на преміальні смартфони, а також активну заміну пристроїв середнього та бюджетного сегментів, придбаних під час пандемії. Продажі Samsung зросли на 6% у річному вимірі, тоді як Apple зафіксувала збільшення лише на 1%.

Xiaomi, третій за величиною постачальник смартфонів у Європі, реалізувала майже таку саму кількість пристроїв під брендами Redmi, Poco та Xiaomi, як і у 2023 році. Водночас Motorola збільшила продажі на 26%, а OPPO — на 13% у річному вимірі. Однак Canalys зазначає, що в ці показники включено й поставки OnePlus.

Згідно зі звітом, у 2024 році було реалізовано рекордну кількість преміальних смартфонів — 41 мільйон, що становить 30% від загальних 136 мільйонів пристроїв. Аналіз базується на обсягах відвантажень, а не фактичних продажах у роздрібних магазинах, і включає моделі iPhone 13 та iPhone 14.

Зростання продажів Samsung відбулося в основному завдяки серії Galaxy S24, яка інтенсивно рекламувалася під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Детальний аналіз за окремими країнами показав, що Apple майже вдвічі перевищила поставки Samsung у Великобританії (52% проти 28%), але в Іспанії вона опустилася на третє місце поступившись Xiaomi та Samsung.

Motorola досягла історичного максимуму в Європі у 2024 році завдяки розширенню через офлайн-магазини та канали відкритого ринку. Обсяги OPPO повернулися до зростання після двох складних років у Іспанії, Італії, Румунії та Португалії.

Щодо прогнозів на 2025-й, то компанії стикнуться з непростим роком, оскільки 20 червня ЄС запровадить Директиву з екодизайну, яка зобов’яже виробників мобільних пристроїв приділяти більше уваги довговічності, ремонтопридатності та раціональному використанню ресурсів. Це означає забезпечення доступності запасних частин на кілька років, подовжену підтримку програмного забезпечення та надання технічної документації для спрощення ремонту сторонніми сервісами.