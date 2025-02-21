Новий ШІ-агент Microsoft може керувати програмним забезпеченням та роботами

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Команда Microsoft Research презентувала Magma — інтегровану модель штучного інтелекту, яка поєднує обробку зорових і мовних даних для управління програмними інтерфейсами та роботизованими системами. Якщо результати тестів підтвердяться поза межами Microsoft, це може стати важливим кроком до створення універсального мультимодального ШІ, здатного працювати як у реальному, так і в цифровому просторі.

Microsoft заявляє, що Magma є першою ШІ-моделлю, яка не лише обробляє мультимодальні дані (текст, зображення, відео), але й здатна активно взаємодіяти з ними: здійснювати навігацію в інтерфейсах або маніпулювати фізичними об’єктами. Проєкт розроблений у співпраці між дослідниками Microsoft, KAIST, Університетом Меріленда, Університетом Вісконсіна-Медісон та Університетом Вашингтона.

Графіка, що демонструє різні можливості моделі Magma

Magma вирізняється від багатьох попередніх мультимодальних систем тим, що об’єднує можливості сприйняття та керування в одну модель. Раніше для кожної з цих функцій використовувалися окремі моделі, але Magma пропонує інтегрований підхід. Microsoft позиціонує цю модель як крок до створення агентного ШІ — системи, яка не лише взаємодіє з навколишнім середовищем, але й здатна самостійно розробляти плани й виконувати багатокрокові завдання, виконуючи певні функції замість людини.

Модель Magma використовує два важливі компоненти: Set-of-Mark, що дозволяє ідентифікувати об’єкти, з якими можна взаємодіяти в середовищі, та Trace-of-Mark, що вивчає шаблони руху з відео. Завдяки цим інноваціям Magma може виконувати завдання, такі як навігація інтерфейсами або керування роботизованими руками для виконання фізичних маніпуляцій. Це робить модель справжнім мультимодальним агентом, а не просто системою сприйняття, як попередні версії.

Нагадаємо, нещодавно Microsoft також показала ШІ-модель Muse, яка може генерувати геймплей, а ще презентувала квантовий чип Majorana 1, аналогів якому немає у світі.