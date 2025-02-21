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ChatGPT використовують 5% населення світу щотижня — OpenAI

ChatGPT використовують 5% населення світу щотижня — OpenAI
chatgpt-macos
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
21 лютого, 09:01
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Операційний директор OpenAI Бред Лайткап написав в X, що ChatGPT перевищив 400 мільйонів активних користувачів на тиждень.

OpenAI ШІ ChatGPT
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