ChatGPT використовують 5% населення світу щотижня — OpenAI

Операційний директор OpenAI Бред Лайткап написав в X, що ChatGPT перевищив 400 мільйонів активних користувачів на тиждень.

chatgpt recently crossed 400M WAU, we feel very fortunate to serve 5% of the world every week

2M+ business users now use chatgpt at work, and reasoning model API use is up 5x since o3 mini launch

we'll bring GPT-4.5 and GPT-5 to chat and the API soon, with unlimited GPT-5 for… https://t.co/7hfyUcIyBW

Ця цифра вдвічі перевищує кількість активних користувачів на тиждень, про яку компанія повідомляла в серпні 2024 року, а тодішній показник теж був удвічі більшим, ніж у листопаді 2023-го.

“Ми відчуваємо велику честь обслуговувати 5% населення світу щотижня” — написав операційний директор OpenAI Бред Лайткап у X

Ця важлива подія для ШІ-асистента сталася після значного резонансу навколо конкурента DeepSeek на початку року, що викликало розмови про можливу зміну лідерів серед топових ШІ-інструментів. Але попри це ChatGPT продовжує залишатися лідером.

OpenAI хоче зробити використання чат-бота ще простішим, прибравши потребу вибирати модель для відповіді. Крім того, найближчим часом компанія планує додати GPT-4.5 і GPT-5 у чат і API. Оскільки GPT-5 буде доступний навіть безплатним користувачам, ChatGPT, ймовірно, продовжить швидко зростати в найближчі місяці.