Розробник Pokémon Go готує угоду про продаж ігрового підрозділу вартістю $3,5 млрд

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Компанія Niantic, відома завдяки світовому хіту Pokémon Go, веде переговори про продаж свого ігрового підрозділу компанії Scopely, що належить саудівській Savvy Games Group. За даними джерел, обізнаних з ходом переговорів, сума потенційної угоди може сягнути $3,5 мільярда, і оголосити про неї можуть уже в найближчі тижні, повідомляє Bloomberg.

Угода включатиме права на Pokémon Go — найпопулярнішу та найприбутковішу гру в жанрі доповненої реальності, а також інші мобільні ігри з портфоліо Niantic. Проте переговори ще тривають, і немає гарантії, що вони завершаться підписанням угоди.

Запущена у 2016 році, гра Pokémon Go стала світовим феноменом, заохочуючи мільйони гравців по всьому світу досліджувати навколишнє середовище за допомогою доповненої реальності у пошуках покемонів. Попри величезний успіх, Niantic так і не змогла повторити подібний рівень популярності з іншими проєктами. Її гра Harry Potter: Wizards Unite була закрита у 2022 році, а впродовж наступних років компанія провела скорочення персоналу та скасувала низку нових проєктів.

Niantic була заснована як дочірня компанія Google у 2015 році. Її засновник та генеральний директор Джон Ханке раніше керував Geo-підрозділом Google (Google Maps, Google Earth). Окрім ігор, Niantic також працює над технологіями доповненої реальності, створюючи інструменти для сканування та створення 3D-моделей реальних локацій. У листопаді компанія оголосила про розробку "великої геопросторової моделі", яка за допомогою машинного навчання допоможе аналізувати сцени з реального світу.

Scopely, яка була придбана Savvy Games Group за $4,9 мільярда у 2022 році, активно розширює своє портфоліо мобільних ігор. Генеральний директор Savvy Браян Ворд раніше заявив, що компанія планує додати "флагманську" мобільну гру до портфеля Scopely, яка стане основою їхньої мобільної інвестиційної стратегії.

У серпні 2024 року Niantic підписала угоду з Savvy для розширення своєї присутності на ринках Саудівської Аравії, ОАЕ та Єгипту.

Savvy Games Group належить Саудівському державному інвестиційному фонду (PIF), який активно інвестує в ігрову індустрію в межах національної стратегії диверсифікації економіки.

Для Scopely та Savvy Games Group ця угода стане значним здобутком, адже Pokémon Go залишається однією з найуспішніших AR-ігор в історії. Це дозволить компаніям посилити позиції на конкурентному ринку мобільних ігор.