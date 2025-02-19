HP купує провальний стартап Humane за $116 млн

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Humane продає основну частину свого бізнесу компанії HP за $116 млн і припиняє продаж AI Pin. HP купує операційну систему CosmOS, а також залучає технічний персонал Humane й отримує понад 300 патентів і патентних заявок. Про це пише The Verge.

Усі AI Pins припинять свою роботу 28 лютого, коли сервери Humane будуть вимкнені. Як зазначено в документі підтримки продукту, це призведе до того, що функції AI Pin більше не включатимуть дзвінки, обмін повідомленнями, запити/відповіді штучного інтелекту або доступ до хмари.

Humane також закликає користувачів завантажити всі фотографії, відео та нотатки, що зберігаються у хмарі, до того, як вони будуть остаточно видалені в момент відключення.

Компанія також уточнила, що право на відшкодування матимуть лише ті клієнти, які придбали пристрій протягом останніх 90 днів. Крім того, буде здійснено відшкодування коштів за невикористану підписку.

Як повідомляється, Humane розпочала пошук покупця майже відразу після запуску AI Pin. Спочатку компанія прагнула продати свій бізнес за $1 млрд. Однак AI Pin не здобув популярності серед користувачів, і з часом Humane почала отримувати більше запитів на повернення товару, ніж нових покупок.

Команда Humane, яку очолюють засновники стартапу Імран Чаудрі та Бетані Бонджорно, створить новий підрозділ в HP. Він займатиметься інтеграцією штучного інтелекту в персональні комп’ютери, принтери та обладнання для конференцій.

Нова команда буде називатися HP IQ, та стане "новою інноваційною лабораторією HP зі штучного інтелекту, зосередженою на створенні інтелектуальної екосистеми в продуктах і послугах HP для роботи в майбутньому".