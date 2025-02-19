ARX Robotics відкрив офіс в Україні та став резидентом Дія.City

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Німецький виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що компанія відома в усьому світі своїми роботизованими рішеннями. Вона створила 12 різних типів роботів, а розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, евакуйовуватиме поранених.

"Резидентство в Дія.City дасть змогу компанії вести бізнес за найвигіднішими податковими умовами, залучати українських фахівців, а також швидше розвивати виробничі й дослідницькі потужності", – йдеться в повідомленні Михайла Федорова.

За його словами, торік ARX Robotics залучив фінансування від НАТО для розвитку роботів, а тепер ще й зможе масштабуватися завдяки інструментам Дія.City.

"Україна має стати Кремнієвою долиною для оборонних технологій. Продовжуємо створювати найкрутіші умови для розвитку українських інновацій", – підкреслив віце-премє'р.

До слова, за інформацією на сайті простору, у Дія.City наразі 1573 резиденти.