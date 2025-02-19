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Acer піднімає ціни в США на 10% через мита Трампа на імпорт з Китаю

Acer піднімає ціни в США на 10% через мита Трампа на імпорт з Китаю
Acer
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
19 лютого, 12:38
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Тайванський виробник комп’ютерної та серверної техніки Acer оголосив про підвищення цін на свою продукцію в США на 10% через мита на імпорт з Китаю, запроваджені Дональдом Трампом. Про це пише The Telegraph.

Про це заявив особисто генеральний директор та голова правління Acer Джейсон Чен.

"Нам доведеться скорегувати ціну для кінцевого споживача через мита", — заявив Чен. — Ми думаємо, що 10%, ймовірно, буде стандартним підвищенням цін через податок на імпорт. Це дуже просто.

Новообраний президент США Дональд Трамп запровадив десятивідсоткові мита на імпорт з Китаю, який забезпечує близько 80% поставок ноутбуків до США. Він запевняв, що це рішення не позначиться на кінцевих споживачах.

Зі слів Джейсона Чена не зрозуміло, чи зростуть ціни на всю продукцію Acer, чи лише на товари, імпортовані після введення мит. Він також повідомив, що компанія розглядає варіанти перенесення частини виробництва до інших країн, зокрема до США.

Ноутбуки Acer США
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