Топ 50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців, але пожвавили найм

Портал DOU представив традиційний рейтинг топ 50 українських IT-компаній за кількістю спеціалістів. Він є актуальним станом на січень 2025 року та включає айтівців, які перебувають в Україні, та фахівців, які виїхали за кордон, але сплачують сюди податки.

До списку потрапили 25 сервісних компаній, одна аутстафінгова, 19 продуктових і п’ять гібридних. Портал з'ясував, як у них минула друга половина 2024 року.

"Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2025-го становить 79,6 тис. У другому півріччі 2024-го вона скоротилася на 858 спеціалістів, або на 1,07%. Це поки що найменший показник відпливу з початку повномасштабного вторгнення", – пише DOU.

Загалом за підсумками минулого року у топ 50 компаній спостерігали скорочення 2 тис. спеціалістів проти 10 тис. людей за 2023 рік. Кількість технічних фахівців у компаніях топ 50 за пів року впала на 901 фахівця, або на 1,5%.

Майже половина компаній досі вказує легалізацію релокованих фахівців за кордоном як одну з причин відпливу. В 10 IT-компаніях звільнялися спеціалісти на бенчі, шість компаній зачепила реструктуризація.

"У минулому півріччі компанії частіше запускали нові продукти або розвивали поточні (12 проти 8 у першому півріччі 2024-го). Ще шість компаній вийшли на міжнародні ринки", – додали в DOU.

Портал також зазначає, що в другій половині 2024-го IT-компанії пожвавили найм. Вони взяли на роботу 7,2 тисячі айтівців, що на 1,7 тис. більше порівняно з першим півріччям. Сервісні компанії посилили найм більш ніж на половину.

Перше місце у топ 50 IT-компаній України посідає EPAM – тут кількість фахівців за пів року скоротилася на 30 людей, до 9570. На другому місці – SoftServe, де число спеціалістів зменшилося на 56 людей, до 7279. Третє місце – за GlobalLogic, у якій число спеціалістів знизилося на 366 людей, до 5660.

Ajax Systems посідає четверту сходинку – в цій компанії кількість спеціалістів зросла на 749 людей, до 4160. На п'ятому місці – Luxoft, де кількість фахівців скоротилася на 200 людей, до 3200.