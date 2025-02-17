Світовий рейтинг швидкості інтернету: Україна піднялась на одну позицію, а лідером є Сінгапур

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

У рейтингу швидкості фіксованого інтернету першу сходинку посів Сінгапур, а Україна, піднявшись на одну позицію, зайняла 71 місце. Лідером за швидкістю мобільного інтернету є Об’єднані Арабські Емірати.

За даними аналітичної компанії Ookla, у січні 2025 року в таблиці фіксованого широкосмугового інтернету глобальна медіана швидкості завантаження і вивантаження була 97,61 Мбіт/с і 52,84 Мбіт/с відповідно.

У Сінгапурі медіанна швидкість завантаження сягнула 336,45 Мбіт/с, а швидкість вивантаження — 275,30 Мбіт/с. На другому місці Об’єднані Арабські Емірати — 310,05 Мбіт/с, на третьому Гонконг — 305,71 Мбіт/с, на четвертому Франція — 287,44 Мбіт/с і на п'ятому Ісландія — 281,95 Мбіт/с.

Україна зайняла 71 місце зі швидкістю 84,40 Мбіт/с, піднявшись у порівнянні з 2024 роком на одну позицію. А ось США зі швидкістю завантаження 274,16 Мбіт/с зайняли 7 сходинку. Останні місця серед 152 країн посіли Сирія і Куба із середньою швидкістю завантаження 3 Мбіт/с.

Читайте також по темі: Хто є лідером за якістю мобільного інтернету в Україні? — дослідження французької компанії nPerf

У таблиці швидкості мобільного інтернету позиція України не змінилась у порівнянні з минулим роком: 81 місце — 42,68 Мбіт/с. Перше місце тут займають ОАЕ, де середня швидкість завантаження сягає 545,94 Мбіт/с. Далі йде Катар — 521,51 Мбіт/с, Кувейт — 314,39 Мбіт/с, а на четвертому місці Болгарія — 252,05 Мбіт/с, на п’ятому — Бахрейн — 213,09 Мбіт/с.

Останні позиції серед 104 країн у рейтингу мобільного інтернету зайняли Болівія і Еритрея з показниками 13,20 Мбіт/с та 1,88 Мбіт/с відповідно. У випадку мобільного інтернету середня швидкість завантаження сягнула 91,24 Мбіт/с, наблизившись до показників фіксованого. Вона подвоїлася з минулого року, адже цей показник у 2024 році становив лише 50 Мбіт/с.

Як ми писали раніше, в Україні нещодавно запустили сервіс для перевірки швидкості інтернету. Новий інструмент для перевірки якості інтернет-з’єднання QoS Tool — Speedtest дозволятиме користувачам вимірювати ключові параметри підключення. А ще в Україні планують ввести стандарти швидкості мобільного інтернету. В кінці 2024 року парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №12094, який спрямований на встановлення мінімальних стандартів якості мобільного інтернету.

Читайте також по темі: Топ 10 українських провайдерів за швидкістю завантаження — за даними Steam, 2025 рік