Держмитслужба впроваджує ШІ для спрощення митного оформлення авто

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Державна митна служба України впроваджує нові функції штучного інтелекту для розділу "Ввезення легкового автомобіля" в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", які дозволять простіше та швидше формувати митні декларації.

Перша функція, яку вводить Держмитслужба — це розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом. Відтепер користувачам буде достатньо ввести VIN й система автоматично спробує знайти технічні дані транспортного засобу.

Другим нововведенням є автоматичне заповнення частини полів декларації, використовуючи інформацію з техпаспорта. Користувачам достатньо завантажити зображення документа, після чого штучний інтелект витягне всі необхідні характеристики автомобіля, а решту даних система запропонує на основі VIN-коду.

Держмитслужба також підкреслює свій курс на цифровізацію та впровадження інновацій, активно використовуючи ШІ не лише для підвищення ефективності роботи установи, а й для розробки сучасних сервісів, що спрощують митні процедури.