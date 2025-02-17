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Держмитслужба впроваджує ШІ для спрощення митного оформлення авто

Держмитслужба впроваджує ШІ для спрощення митного оформлення авто
Toyota авто
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
17 лютого, 15:22
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Державна митна служба України впроваджує нові функції штучного інтелекту для розділу "Ввезення легкового автомобіля" в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", які дозволять простіше та швидше формувати митні декларації.

Перша функція, яку вводить Держмитслужба — це розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом. Відтепер користувачам буде достатньо ввести VIN й система автоматично спробує знайти технічні дані транспортного засобу.

Другим нововведенням є автоматичне заповнення частини полів декларації, використовуючи інформацію з техпаспорта. Користувачам достатньо завантажити зображення документа, після чого штучний інтелект витягне всі необхідні характеристики автомобіля, а решту даних система запропонує на основі VIN-коду.

Держмитслужба також підкреслює свій курс на цифровізацію та впровадження інновацій, активно використовуючи ШІ не лише для підвищення ефективності роботи установи, а й для розробки сучасних сервісів, що спрощують митні процедури.

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