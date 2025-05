Gemini тепер може згадувати минулі розмови

Чат-бот Gemini тепер може згадувати попередні розмови з користувачем, щоб надавати більш релевантні відповіді. Нова функція вже доступна власникам підписки Gemini Advanced. Про це Google оголосила у власному блозі.

Rolling out starting today, you can ask Gemini to consider your past chats to craft its responses. Easily pick up where you left off or have it summarize a previous topic. You can view, edit, or delete any chats you’ve had with Gemini, and see when it’s used.

Користувачі також зможуть попросити Gemini підсумувати попередні розмови та використати цю інформацію у поточному діалозі. Також є можливість переглядати, видаляти та керувати історією чату в розділі "Діяльність Gemini".

Функція доступна у вебверсії та мобільному додатку Gemini тільки англійською мовою. Google заявляє, що планує зробити цю функцію доступною для інших мов, а також для клієнтів Google Workspace Business і Enterprise "найближчими тижнями".