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Gemini тепер може згадувати минулі розмови

Gemini тепер може згадувати минулі розмови
Google-Gemini
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
14 лютого, 11:07
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Чат-бот Gemini тепер може згадувати попередні розмови з користувачем,  щоб надавати більш релевантні відповіді. Нова функція вже доступна власникам підписки Gemini Advanced. Про це Google оголосила у власному блозі.

Софт Google Штучний інтелект Gemini
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