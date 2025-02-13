Злиття не буде: Honda та Nissan офіційно припинили перемовини

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Honda та Nissan офіційно завершили переговори про злиття, які були розпочаті в грудні 2024 року з метою створення спільної холдингової компанії до 2026 року.

За інформацією WSJ, основною причиною розпаду переговорів стало прагнення Honda зробити Nissan дочірньою компанією, що викликало незадоволення керівництва Nissan.

Попри завершення переговорів про злиття, обидві компанії підтвердили намір продовжувати співпрацю в галузі електричних транспортних засобів та програмного забезпечення. Це включає спільні проєкти з розробки електричних автомобілів та інтеграції передових технологій у свої транспортні засоби.

Honda, яка має ринкову капіталізацію, що в чотири рази перевищує Nissan, продовжить розвивати власні стратегії та інвестиції в електрифікацію та інноваційні технології.

Nissan, своєю чергою, буде шукати нових партнерів для стабілізації фінансового становища та розвитку своїх продуктів. Зокрема, розглядається можливість співпраці з тайванським технологічним гігантом Foxconn, який виявив інтерес до придбання частки в Nissan для спільної роботи над електричними транспортними засобами.