Зарплати українських розробників ігор: середня планка за півроку зросла на $200

Медіана зарплат в українському геймдеві за останні півроку зросла на $200: вперше за час спостереження вона обійшла рівень грудня 2021 року.

Як повідомляє DOU, за результатами опитування українських ІТ-фахівців, яке пройшло у листопаді-грудні 2024 року, зарплати софтвер інженерів все ще нижче менеджерських, однак тепер різниця мінімальна — лише $10.

Ключові моменти дослідження виглядають так: серед софтвер інженерів найбільше в геймдеві заробляють ті, хто працює з TypeScript, Python і Java; найпопулярніші мови програмування — C#/.NET, С++ та TypeScript; медіана зарплати софтвер інженерів рівня сеньйор в геймдеві майже зрівнялася з медіаною зарплати таких спеціалістів в IT — різниця складає лише $20; медіана зарплати тестувальників рівня сеньйор у понад чотири рази вища, ніж зарплата тестувальників рівня джуніор — відповідно $2950 та $700; медіана зарплати «геймдизайну» знижується — вона впала на $25.

У результатах опитування зазначається, що медіанна зарплата в геймдеві вперше за довгий час суттєво змінилася. Різниця між показниками лютого і червня 2024 року була лише $5, а ось за останні пів року медіана зросла на $200 і фактично є рекордною за весь час спостережень.

Інфографіка з сайту DOU

Медіанні зарплати софтвер інженерів в геймдеві сягнули $2950 проти $3300 загалом в ІТ — з попередньої аналітики розрив зменшився — у червні 2024 року в геймдеві SE мали медіану $2610, а в IT — $3500. Якщо ж говорити про окремі рівні, то: медіана для сеньйорів в IT сягає $4500, в геймдеві — $4480; медіана для мідлів в IT становить $2450, в геймдеві — $1950; медіана для джуніорів в IT сягає $900, в геймдеві — $760.

А ще досить помітні зміни відбулися в контексті мов програмування: у червні 2024 року першою була Java — медіана зарплата у цих спеціалістів складала тоді $4750. А ось тепер найбільша медіана у тих, чия основна мова програмування TypeScript — $4000. Далі йде Python та Java.

Інфографіка з сайту DOU

Медіана зарплат у геймдизайні знову знизилась, але не так драматично, як раніше: з лютого по червень 2024 року цей показник впав майже на 10% — з $1800 до $1625. Зараз же зарплати тут стали менше лише на $25.

Медіана зарплат у геймдизайні; інфографіка з сайту DOU

Якщо ж описувати портрет фахівців в українському геймдеві, то медіанний вік тут лишився на рівні 30 років. Найбільша медіана віку у категорії General Leadership — 39, а одразу за нею йдуть DevOps та Tech Leadership — по 37). «Наймолодшими» стали фахівці з продажів — 27 і QA — 28 років.

А ще серед тих, хто проходив опитування збільшилася частка жінок. У червні було 69,6% чоловіків та 30,4% жінок, а зараз — відповідно 65,4% та 34,4%. Найчастіше вони працюють за напрямками HR — серед них майже 85% жінок, Art/Animation — понад 45% та QA — 31%. Майже половина розробників ігор мешкають в Києві — 44,1%. У Львові мешкає 9% опитаних. А от Дніпро продемонстрував зростання — з 5,2% до 6,5%.

Інфографіка з сайту DOU

У більшості опитаних технічні спеціалізації: понад 27% становлять софтвер інженери, 15% — тестувальники, 19,5% — арт-напрямок, а також 8,5% мають спеціалізацію «геймдизайн». Серед нетехнічних фахівців найбільше менеджменту — 7,4% та HR — 6,3%. Традиційно серед опитаних найбільше фахівців рівня Middle — 35,8% та Senior — 23,6%.

Інфографіка з сайту DOU

Як ми писали раніше, загалом медіанні зарплати розробників в Україні зменшилися на 6% — середня зарплата наразі сягає майже $3300, падіння відбувається у фахівців всіх тайтлів, проте зарплати розробників з досвідом від 10 років більш-менш стабільні.

