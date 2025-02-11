Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд

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Ілон Маск запропонував $97,4 млрд за контроль над OpenAI. Як повідомляє The Wall Street Journal, група інвесторів на чолі з його компанією xAI подала цю пропозицію раді директорів OpenAI. Інвестори прагнуть викупити некомерційну організацію, що управляє комерційним підрозділом OpenAI.

CEO OpenAI вже встиг відповісти на цю новину в Х: “Ні, дякую, але якщо хочеш, ми купимо Twitter за $9,74 млрд”, — написав Сем Альтман у соцмережі, що належить Маску.

“Прийшов час для OpenAI знову стати відкритою, силою, орієнтованою на безпеку, на благо, якою вона колись була,” — заявив Маск у коментарі, який його адвокат передав WSJ. “Ми забезпечимо, щоб це сталося.”

Важко сказати, наскільки серйозною є ця пропозиція від Маска і які у неї шанси на успіх, якщо вони взагалі є.

OpenAI не є традиційною компанією, і некомерційна структура, від якої Альтман та інші керівники прагнуть відійти, може, навпаки, захистити компанію від поглинання.

Якби OpenAI була звичайною комерційною компанією з традиційними акціями, пропозиція Маска, ймовірно, спровокувала б так званий “момент Revlon” у корпоративному праві, коли за певних обставин рада директорів змушена продати компанію найвищому претенденту для максимізації прибутку акціонерів.