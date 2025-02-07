Попит на хмарні потужності для ШІ вже почав перевищувати пропозицію

Попит на хмарні сервіси AWS для тренування та надання послуг штучного інтелекту вже перевищив пропозицію. Про це повідомила Amazon, додавши, що планує інвестувати близько $100 мільярдів у нові дата-центри та чипи для ШІ протягом 2025 року, згідно з Bloomberg.

Генеральний директор компанії Енді Джессі заявив, що Amazon прагне стати супермаркетом штучного інтелекту та готова інвестувати великі кошти для забезпечення лідерства в галузі хмарних обчислень. Однак наразі компанія постала перед труднощами при запуску нових дата-центрів. Проблеми виникають через постачання чипів як від сторонніх постачальників, так і від власного підрозділу, а також через обмежену доступність енергії.

Водночас Джессі вважає, що у другій половині 2025 року ці проблеми можуть бути хоча б частково вирішені. Крім того, він зазначив, що капітальні витрати компанії у розмірі $26,3 мільярда за останні три місяці 2024 року, більшість з яких були спрямовані на ШІ, є показовими для запланованих витрат на 2025 рік.

Amazon не єдина компанія, яка не може задовольнити попит на ШІ. Раніше Microsoft заявила, що її дохід від хмарних сервісів постраждав через недостатню кількість центрів обробки даних, щоб повністю задовольнити попит на продукти зі штучним інтелектом.

Нагадуємо, що тема великого споживання електроенергії зокрема для штучного інтелекту активно обговорювалася протягом 2024 року. Раніше повідомлялося, що до 2028 року споживання американськими дата-центрами, які відповідають за 45,6% від усіх дата-центрів у світі, може вирости втричі. Попит на електроенергію у США вже встановив рекорд у 2024 році та може одразу його побити у 2025-му.