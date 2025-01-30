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Понад 1,3 млн статей та мільярд відвідувань щороку: українська Вікіпедія святкує 21 річницю

Понад 1,3 млн статей та мільярд відвідувань щороку: українська Вікіпедія святкує 21 річницю
Українська Вікіпедія
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
30 січня, 13:50
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30 січня 2004 року в найбільшій онлайн-енциклопедії з’явилася перша стаття українською мовою, що стало початком української Вікіпедії. 30 січня 2025 року вона відзначає вже 21 рік свого існування.

За понад два десятиліття, тисячі волонтерів та волонтерок з різних сфер наповнювали Вікіпедію статтями українською мовою, яких зараз стало більше ніж 1,363 мільйона. Про це йдеться у пресрелізі ГО "Вікімедіа Україна".

Українська Вікіпедія залишається одним із найпопулярніших ресурсів українського сегмента інтернету та загалом посідає 14 місце серед 353 мов, які є на Вікіпедії. У 2022 році україномовна версія сайту мала понад мільярд відвідувань за рік і така ж тенденція збереглася у 2023 та 2024 роках.

Інтернет Україна Вікіпедія
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