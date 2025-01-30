Tesla запустить роботаксі без нагляду людини у червні 2025 року

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Tesla запустить у червні 2025 року роботаксі з Full Self-Driving "без наглядачів в автомобілі". Спочатку послуга надаватиметься лише в Остіні, штат Техас. Про це пише The Verge.

На зараз в таксі компанії за водійським кермом знаходяться водії-супервайзери, які готові втрутитись в ситуацію за необхідності.

Нова послуга надаватиметься лише в автомобілях з автопарку Tesla, хоча раніше Маск обіцяв, що власники транспортних засобів Tesla зможуть додавати свої автомобілі до "мережі Tesla". Ілон Маск порівняв поступовий запуск нового сервісу із заходженням у воду.

"Ми просто хочемо занурити палець у воду, переконатися, що все в порядку, занурити ще кілька пальців, і головним пріоритетом для нас є безпека громадськості та тих, хто перебуває в машині", — розповів Маск.

У листі до акціонерів Tesla повідомила, що станом на січень її клієнти подолали понад 3 мільярди миль у режимі Full Self-Driving під наглядом. Компанія вважає ця технологія є кроком до повністю автономних автомобілів, але наголошує, що водії повинні залишатися уважними, оскільки система поки що не забезпечує повну автономність.

Tesla також стверджує, що у 2025 році збільшить обчислювальні потужності для навчання ШІ більш ніж на 400%.

Нещодавно компанія опублікувала відео, на якому десятки автомобілів Model 3 і Model Y "без втручання людини" проїжджають близько милі по приватних, закритих заводських дорогах Tesla. Маск заявив, що незабаром безпілотні автомобілі Tesla будуть працювати на його заводі в Техасі.