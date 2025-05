Apple з оновленням iOS 18.3 додала до iPhone підтримку Starlink

Як повідомляє Bloomberg, компанія Apple додала в оновленні iOS 18.3 до iPhone підтримку зв'язку через супутники Starlink.

Наразі нововведення працює лише у США для абонентів оператора T-Mobile, які мають сумісний iPhone та доступ до бета-версії Starlink. Як зазначає Bloomberg, Apple секретно працювала над проєктом разом зі SpaceX та T-Mobile.

The feature would utilize SpaceX Starlink technology and roll out first to T-Mobile users. pic.twitter.com/OEZmd8vMyH

Завдяки новій інтеграції, ‌iPhone‌ зможе автоматично підключатися до супутників Starlink у разі відсутності мобільного покриття. Наразі Starlink підтримує лише обмін текстовими повідомленнями, але в майбутньому T-Mobile і SpaceX планують додати підтримку передачі даних і голосових викликів. Нововведення працює з iPhone‌ 14 і новішими моделями.

До речі, ще з релізом iPhone‌ 14 у 2022 році Apple додала у свої смартфони підтримку супутникового зв’язку для обміну текстовими повідомленнями через партнерство з Globalstar. Тому користувачі ‌iPhone‌, які мають доступ до Starlink, також можуть надсилати повідомлення через вбудований супутниковий сервіс Apple. Обидві технології доступні лише за відсутності мобільної мережі.

Нагадаємо, оператор T-Mobile оголосив про партнерство зі Starlink у 2022 році, а в грудні 2024 року запустив бета-програму, що дозволяє абонентам надсилати текстові повідомлення через супутники Starlink у зонах без мобільного покриття. На той момент бета-програма T-Mobile Starlink була доступна лише для смартфонів Samsung, а iPhone не підтримувалися.