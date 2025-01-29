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Apple з оновленням iOS 18.3 додала до iPhone підтримку Starlink

Apple з оновленням iOS 18.3 додала до iPhone підтримку Starlink
iPhone Starlink
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
29 січня, 09:00
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Як повідомляє Bloomberg, компанія Apple додала в оновленні iOS 18.3 до iPhone підтримку зв'язку через супутники Starlink.

Наразі нововведення працює лише у США для абонентів оператора T-Mobile, які мають сумісний iPhone та доступ до бета-версії Starlink. Як зазначає Bloomberg, Apple секретно працювала над проєктом разом зі SpaceX та T-Mobile.

Технології Apple iPhone Starlink iOS 18.3
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