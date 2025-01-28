Історичний прорив: тестовий літак XB-1 приватної компанії Boom Supersonic подолав надзвуковий бар’єр

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Компанія Boom Supersonic здійснила історичний прорив: її тестовий XB-1 став першим літаком від незалежного виробника, який зміг подолати надзвуковий бар'єр. Випробувальний політ відбувся сьогодні в пустелі Мохаве, штат Каліфорнія.

XB-1 в момент досягнення запланованої швидкості Mach 1.1

XB-1, який вже провів 11 успішних дозвукових тестових польотів з моменту першого запуску у березні 2024 року, досяг надзвукової швидкості Mach 1.1 (1358 км/год).

XB-1 став першим цивільним надзвуковим літаком, збудованим у США, і першим у світі незалежно розробленим надзвуковим літаком. Ця подія транслювалася в прямому ефірі та відкрила нову главу в історії авіації.

Успішний політ XB-1 відбувся майже через 55 років після того, як прототип Concorde вперше досяг надзвукової швидкості, і через 21 рік після завершення ери комерційних надзвукових польотів. Політ у пустелі Мохаве, де звуковий бар'єр також був вперше подолано в 1947 році, має історичне значення.

Спираючись на успіх XB-1, компанія Boom Supersonic планує повернути надзвукові подорожі за допомогою літака Overture, який зможе перевозити від 64 до 80 пасажирів зі швидкістю Mach 1.7, що вдвічі перевищує швидкість сучасних субзвукових авіалайнерів. Компанія планує запустити Overture в експлуатацію до кінця десятиліття, пропонуючи маршрути по всьому світу. Літак вже отримав 130 замовлень і попередніх заявок від таких провідних авіакомпаній, як American Airlines, United Airlines та Japan Airlines.