Дослідження nPerf: Vodafone став лідером за якістю мобільного інтернету в Україні

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Vodafone є лідером серед українських мобільних операторів за середньою швидкістю інтернет з'єднання. Друге місце займає "Київстар". Водночас lifecell, хоча й набрав менше балів, демонструє високі результати у веббраузингу та стримінгу відео. Про такі результати повідомляє французька компанія nPerf, що є постачальником комплексних рішень для тестування та аналізу мереж.

За даними nPerf, lifecell показує найвищу середню швидкість завантаження зі сервера – 24,57 Мб/c, далі йде "Київстар" – 24,20 Мб/c, і нарешті Vodafone – 23,76 Мб/c. Водночас lifecell програє іншим мобільним операторам за швидкістю завантаження на сервер, а також має найвищу затримку з-поміж усіх.

Окрім швидкості самого інтернету, компанія також протестувала веббраузниг та стримінг відео, де lifecell посів друге місце, поступившись Vodafone. Ці показники відображаються у відсотках та передають якість, яку отримують користувачі.

За загальною оцінкою nPerf, Vodafone набрав 60 573 балів та є лідером з-поміж трійки найбільших українських операторів. Далі йде "Київстар" з 59 339, а закриває трійку lifecell з 57 054. Попри це, французька компанія відмічає, що всі оператори покращили свої сервіси у 2024 році.

"Загальна тенденція вказує на позитивну траєкторію зі значним зростанням мережевих можливостей і досвіду користувачів", – йдеться у звіті компанії.