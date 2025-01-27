Понад 60% українців стикалися з кібершахраями у 2024 році — дослідження Viber

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Протягом 2024 року 62% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства. Це стало відомо завдяки новому опитуванню команди Rakuten Viber, проведеному серед понад 35 000 користувачів месенджера.

Разом з тим, 39% опитуваних відповіли, що роблять усе можливе, щоб краще розумітися на кібербезпеці. Це майже вдвічі більше, аніж на початку 2024 року, коли таких користувачів було лише 21%.

Результати опитування у Viber показують наступне:

62% стикалися з кібер- та телефонними шахраями протягом 2024 року.

30% не стикалися самі, але чули про такі випадки від оточення.

8% не стикалися та не чули про такі випадки.

Разом з тим, все менше людей ігнорують такі проблеми. На початку 2024 року 50% користувачів Viber відповідали, що не цікавляться питанням кібербезпеки, однак у 2025 році ця цифра зменшилася до 28%. Загальні результати виглядають наступним чином: