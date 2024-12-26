росія використовує Bitcoin для міжнародних платежів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

З метою протидії санкціям зі сторони Заходу у росії дозволили використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти у міжнародних платежах. Про це заявив міністр фінансів росії Антон Сілуанов, повідомляє Reuters.

Через запровадження економічних санкцій в росії розпочалися труднощі у торгівлі зі своїми основними партнерами, такими як Китай і Туреччина. Банки цих країн обережно підходять до проведення транзакцій, щоб уникнути уваги з боку західних регуляторів.

У 2024 році росія узаконила використання криптовалют для зовнішньої торгівлі та легалізувала діяльність із майнінгу. Наразі країна входить до числа світових лідерів у видобутку Bitcoin.

"У межах експериментального режиму можливе використання Bitcoin, які ми видобули тут, у росії. Такі транзакції вже відбуваються. Ми вважаємо, що їх потрібно розширювати та розвивати далі. Я впевнений, що це станеться наступного року", – заявив Сілуанов.