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росія використовує Bitcoin для міжнародних платежів

росія використовує Bitcoin для міжнародних платежів
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Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
26 грудня 2024, 15:56
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З метою протидії санкціям зі сторони Заходу у росії дозволили використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти у міжнародних платежах. Про це заявив міністр фінансів росії Антон Сілуанов, повідомляє Reuters.

Через запровадження економічних санкцій в росії розпочалися труднощі у торгівлі зі своїми основними партнерами, такими як Китай і Туреччина. Банки цих країн обережно підходять до проведення транзакцій, щоб уникнути уваги з боку західних регуляторів.

У 2024 році росія узаконила використання криптовалют для зовнішньої торгівлі та легалізувала діяльність із майнінгу. Наразі країна входить до числа світових лідерів у видобутку Bitcoin.

"У межах експериментального режиму можливе використання Bitcoin, які ми видобули тут, у росії. Такі транзакції вже відбуваються. Ми вважаємо, що їх потрібно розширювати та розвивати далі. Я впевнений, що це станеться наступного року", – заявив Сілуанов.

Бізнес Bitcoin Росія
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