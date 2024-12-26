Британська фінтех-компанія Revolut розпочала тестування свого застосунку в Україні [ДОПОВНЕНО]

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Revolut, одна з найдорожчих британських фінтех-компаній, яку співзаснував українець Влад Яценко, розпочала тестування свого застосунку в Україні. Наразі додаток доступний для обмеженої кількості користувачів, повідомляє Forbes.

Офіційного анонсу запуску в Україні ще не було, оскільки додаток доступний лише для невеликої групи користувачів, які отримали запрошення від компанії. Проте для українських користувачів вже доступна підтримка українською мовою.

Українці можуть відкрити безплатний рахунок за тарифним планом Standart. Верифікація у Revolut проходить через "Дію". У застосунку можна робити міжнародні перекази без комісій, оформити безплатну віртуальну картку, яка працюватиме у понад 150 країнах та оперувати понад 30 валютами.

Зараз поповнення рахунку з карток в гривні неможливе, поповнювати можна лише через картки в доларах або євро. Revolut пояснює це регуляторними обмеженнями з боку НБУ.

Нагадаємо, Revolut на початку повномасштабного вторгнення відкрив доступ до свого застосунку українським біженцям в Європі. Станом на грудень 2024 року, послугами компанії скористувалося понад 700 тисяч українців. Також Revolut заявляє, що з початку повномасштабної війни в Україну було переказано понад €1 мільярд.

ДОПОВНЕНО:

Ніколай Сторонський, один зі співзасновників Revolut, є російсько-британським підприємцем і фінансистом. Він також син директора Gazprom Promgaz OAO, підрозділу російського газового гіганта. Через це Revolut тривалий час не міг отримати банківську ліцензію у Великій Британії. Процес почався у 2022 році й лише у 2024 регулюючі органи надали її. До речі, Revolut також має банківську ліцензію для Європейської економічної зони (EEA) і перебуває під наглядом Європейського центрального банку (ECB) та Банку Литви.