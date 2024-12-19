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Sony стане найбільшим акціонером власника FromSoftware — творців Dark Souls та Elden Ring

Sony стане найбільшим акціонером власника FromSoftware — творців Dark Souls та Elden Ring
Sony
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
19 грудня 2024, 16:02
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Sony придбає 12 мільйонів акцій та стане найбільшим акціонером Kadokawa Corporation, медіахолдингової компанії до якої зокрема входить студія FromSoftware, творці серії Dark Souls та Elden Ring.

Згідно з офіційною заявою, 19 грудня 2024 року була підписана угода про стратегічний капітал і діловий альянс. Разом з цією угодую Sony придбає 12 мільйонів акцій загальною вартістю близько 50 мільярдів єн ($318,7 мільйона).

Після завершення цієї угоди, враховуючи акції, придбані в лютому 2021 року, Sony стане найбільшим акціонером Kadokawa, володіючи близько 10% усіх акцій.

Обидві компанії неодноразово співпрацювали над різними проєктами, і новий капітальний та діловий альянс зміцнить це партнерство, збільшуючи цінність інтелектуальної власності обох сторін. В офіційній заяві також зазначається можливість спільних інвестицій у сферу контенту, відкриття нових творців та подальше просування медіа міксів.

Хоча компанії не розкривають усіх подробиць, у заяві Kadokawa зазначено, що інтелектуальну власність компанії в майбутньому можуть адаптувати у різні формати. Це партнерство додатково сприятиме їх розповсюдженню. Зокрема, мова йде про фільми, телесеріали, аніме, ігри та віртуальне виробництво.

Нагадуємо, що вперше про угоду між компаніями стало відомо у листопаді 2024 року. Щоправда, тоді річ йшла про те, що Sony може придбати Kadokawa.

Sony Бізнес Kadokawa
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