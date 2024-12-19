Sony стане найбільшим акціонером власника FromSoftware — творців Dark Souls та Elden Ring

Sony придбає 12 мільйонів акцій та стане найбільшим акціонером Kadokawa Corporation, медіахолдингової компанії до якої зокрема входить студія FromSoftware, творці серії Dark Souls та Elden Ring.
Згідно з офіційною заявою, 19 грудня 2024 року була підписана угода про стратегічний капітал і діловий альянс. Разом з цією угодую Sony придбає 12 мільйонів акцій загальною вартістю близько 50 мільярдів єн ($318,7 мільйона).
Після завершення цієї угоди, враховуючи акції, придбані в лютому 2021 року, Sony стане найбільшим акціонером Kadokawa, володіючи близько 10% усіх акцій.
Обидві компанії неодноразово співпрацювали над різними проєктами, і новий капітальний та діловий альянс зміцнить це партнерство, збільшуючи цінність інтелектуальної власності обох сторін. В офіційній заяві також зазначається можливість спільних інвестицій у сферу контенту, відкриття нових творців та подальше просування медіа міксів.
Хоча компанії не розкривають усіх подробиць, у заяві Kadokawa зазначено, що інтелектуальну власність компанії в майбутньому можуть адаптувати у різні формати. Це партнерство додатково сприятиме їх розповсюдженню. Зокрема, мова йде про фільми, телесеріали, аніме, ігри та віртуальне виробництво.
Нагадуємо, що вперше про угоду між компаніями стало відомо у листопаді 2024 року. Щоправда, тоді річ йшла про те, що Sony може придбати Kadokawa.