Єврокомісія змушує Apple відкрити більше функцій iOS для сторонніх розробників

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Крім цього, регулятори вимагають, щоб Apple надала стороннім розробникам iOS більше інформації про доступ до функцій iPhone. Також компанія повинна забезпечити спеціальний контакт для обробки запитів розробників. Крім того, комісія наполягає на вдосконаленні процесів відхилення запитів та запровадженні заходів для вирішення суперечок зі сторонніми розробниками.

У відповідь на такі вимоги, Apple зазначила, що надання доступу до цих функцій стороннім розробникам може поставити під загрозу конфіденційність користувачів. Компанія заявляє, що комісія змушує користувачів "відкрити свої пристрої та найбільш конфіденційні дані компаніям з історією порушення конфіденційності".

Окремо виділяють Meta, яка надсилає найбільше запитів на доступ до конфіденційних технологій, створюючи ризики для безпеки користувачів. Meta, зі свого боку, заявляє, що Apple не підтримує оперативну сумісність і захищається заявами про конфіденційність користувачів, коли компанію критикують за антиконкурентну поведінку, яка не має реальних підстав.