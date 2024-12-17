Використання ШІ на роботі сприяє кар'єрному зростанню і продуктивності – дослідження Freshworks

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Нове дослідження компанії Freshworks показує, що працівники не заперечують проти використання штучного інтелекту на роботі й навіть готові змінити компанію, якщо їм запропонують кращу інтеграцію ШІ.

Freshworks опитали 4 тисячі працівників сфери знань у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Індії, Австралії та Новій Зеландії. Згідно з цим дослідженням, 98% працівників відповіли, що штучний інтелект зберігає їм час. 71% стали продуктивнішими, 67% використовують цей час для навчання інших, а 66% виконують більш комплексні та креативні завдання.

До того ж 38% працівників зазначили, що ШІ сприяв їхньому кар'єрному зростанню, як у плані підвищення позиції, так і заробітної плати. 46% співробітників розглянули б можливість змінити роботу на таку, де ШІ використовується більш ефективно.

Також у межах дослідження у співробітників запитали, чим би вони були готові пожертвувати, аби зберегти доступ до ШІ на роботі. 37% працівників готові були б відмовитися від віддаленої роботи, а 40% від корпоративних святкових вечірок.

31% опитуваних вважають, що якщо компанія не надає працівникам інструменти на основі штучного інтелекту, це свідчить про її байдужість до них. 38% зазначили, що не змогли б впоратися з робочим навантаженням без використання ШІ. Однак 90% не вважають себе експертами у цій галузі, а 73% вважають, що для розуміння переваг ШІ необхідне навчання та адаптація.

Водночас компанії також інвестують у штучний інтелект. 61% опитаних бізнесів заявили, що збільшили впровадження ШІ у 2024 році. 68% організацій готові платити своїм працівникам за підвищення їхньої кваліфікації в галузі ШІ.

Крім того, штучний інтелект відіграє важливу роль у процесі розгляду підвищень для багатьох організацій — 55% враховують цей фактор. Також 45% планують створювати окремі позиції, пов'язані з ШІ. 61% компаній ставлять за мету до 2025 року залучити працівників, які не мають досвіду роботи з ШІ, до використання нових технологій.