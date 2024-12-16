Українські айтівці хочуть працювати в Grammarly, MacPaw та Monobank — дослідження DOU

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

DOU опублікував щорічне дослідження про компанії, в яких хотіли б працювати українські айтівці.

Згідно зі звітом, найбільше українських IT-фахівців хочуть працювати у Grammarly, MacPaw та Monobank. Серед людей, що шукають свою першу роботу в IT-сфері, найпопулярнішим вибором є Mono.

В опитуванні, яке проводили з серпня до жовтня 2024 року взяло участь 4354 українських IT-фахівці усіх спеціалізацій. Також до опитування приєднався 351 фахівець, який шукає свою першу роботу у галузі.

Найбільш бажаною компанією серед фахівців є українська онлайн-платформа для допомоги у спілкуванні англійською мовою Grammarly. У ній хочуть працювати 72% опитаних, з яких 39% – з особливо великим бажанням. Наступні місця поділяють між собою MacPaw, Monobank та NVIDIA. Близько третини українських айтівців дуже хотіли б працювати в кожній з цих компаній.

Зображення: DOU

Для IT-спеціалістів з рівнем Senior та вище найпривабливішою компанією також є Grammarly, яка також є найпопулярнішою серед фахівців з рівнем Junior. IT-фахівці з рівнем Middle найбільш зацікавлені у роботі у MacPaw.

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Grammarly, Monobank та MacPaw також залишаються одними з найпопулярніших пропозицій незалежно від регіону України. Вони входять до трійки найпопулярніших компаній по Україні та у Києві.

В інших регіонах список лідерів трохи відрізняється. Наприклад, у Львові багато фахівців хотіли б працювати у NVIDIA, а такі сервісні компанії, як Ajax Systems, є більш популярними, ніж в інших областях. Крім того, NVIDIA є найпривабливішою компанією для роботи у Дніпрі та другою за популярністю серед українських IT-спеціалістів за кордоном.

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Вже звична трійка Grammarly, Monobank та MacPaw очолюють список найбажаніших компаній для працівників нетехнічних позицій, а також для QA. Серед розробників найпопулярнішою компанією є NVIDIA.