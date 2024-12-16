Solana випередила Ethereum за кількістю нових крипторозробників у 2024 році

Згідно зі звітом венчурної компанії Electric Capital, блокчейн Solana став найпопулярнішим місцем для нових криптовалютних розробників у 2024 році. Хоча Ethereum залишається найбільшою екосистемою для розробників в цілому, низькі комісії та висока швидкість транзакцій Solana допомогли їй залучити більше талантів, повідомляє Coindesk.

У 2024 році кількість криптовалютних розробників у світі майже не змінилася: станом на листопад їх було 23 613, що відображає незначне зниження на 7% порівняно з попереднім роком. Як зазначається у звіті, деякі нові розробники залишили галузь під час спаду ринку, проте це не вплинуло на її стабільність.

«Серед тих, хто пішов, найбільшу групу становили новачки, які прийшли на ринок під час падіння», - зазначила Марія Шен, генеральний партнер компанії Electric Capital. «Однак частка розробників з досвідом роботи понад два роки зросла, що свідчить про наявність здорової та сформованої бази талантів».

У 2024 році екосистема розробників Solana зросла на 83%, до неї приєдналося 7 625 нових розробників, випередивши Ethereum більш ніж на 1 000 розробників. Це вперше з 2016 року, коли інший блокчейн залучив більше розробників, ніж Ethereum, за один рік. Таке зростання підкреслює зростання привабливості Solana як платформи смартконтрактів, що пропонує низькі транзакційні витрати та високу швидкість обробки. «Імпульс Solana незаперечний, але в цілому Ethereum залишається домінуючим», - каже Шен.