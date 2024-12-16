Після двох років з релізу ChatGPT, більшість компаній досі не мають правил використання ШІ співробітниками

За словами дослідників, працівники використовують ці інструменти для виконання таких завдань, як написання текстів, проведення досліджень, перекладів і програмування, часто незалежно від корпоративної політики.

Багато працівників починають використовувати генеративний ШІ без чітких інструкцій, всебічного навчання або заходів кібербезпеки з боку своїх роботодавців. Вересневе опитування, проведене юридичною фірмою Littler, показало, що менше половини керівників впровадили політику, яка регулює використання ШІ, через два роки після запуску ChatGPT.

Спочатку деякі компанії, зокрема Apple, Samsung, Goldman Sachs і Bank of America, повністю заборонили інструменти штучного інтелекту через побоювання щодо конфіденційності даних. Однак у міру того, як інструменти штучного інтелекту ставали все більш невіддільною частиною конкурентної боротьби, компанії все частіше переходили до розробки політик, які регулюють, а не забороняють їхнє використання.

Прикладом такого переходу є Walmart. Спочатку компанія заблокувала використання штучного інтелекту, але згодом розробила внутрішнього чат-бота «Мій асистент» для безпечного використання персоналом. Працівники можуть використовувати зовнішні інструменти ШІ за умови, що вони уникають включення комерційної інформації у свої підказки. Walmart також відстежує використання зовнішніх чат-ботів на корпоративних пристроях, щоб за потреби спрямувати співробітників до безпечніших ресурсів.

«Ми не хочемо, щоб співробітники думали, що у них неприємності, — каже Джеррі Гейслер, директор з інформаційної безпеки Walmart. Ми просто хочемо сказати: «Гей, ми помітили цю активність. Дозвольте нам допомогти вам виконати завдання так, щоб зменшити ризик».

Інші компанії розробляють подібні системи, зокрема чат-бот зі штучним інтелектом Lilli від McKinsey чи LLM Suite від JPMorgan Chase. Однак менші компанії, які не мають ресурсів для створення власних інструментів, стикаються з більшими проблемами при прийнятті рішення про те, чи дозволяти використання зовнішніх платформ і якщо так, то яким чином.

Деякі компанії дотримуються обережної політики. Комунікаційне агентство GingerMay спочатку заборонило генеративний ШІ, але тепер дозволяє обмежене використання під наглядом керівництва. Співробітники можуть отримати доступ до ШІ лише через підписку на ChatGPT Pro, керовану компанією. Однак генеральний директор Вікторія Ашер визнає, що цей підхід може потребувати перегляду, оскільки ШІ все більше інтегрується в повсякденні робочі процеси.

«Найгірший сценарій — це коли люди використовують власні акаунти, і ви втрачаєте контроль над тим, що в них вводиться», - каже Ашер. Вона додала, що політики повинні адаптуватися з часом, коли використання ШІ нормалізується.

Попри підвищення продуктивності, яке пропонує штучний інтелект, деякі працівники неохоче розповідають керівництву про його використання. Нещодавній звіт компанії Slack показав, що майже половина офісних працівників бояться ділитися інформацією про використання ШІ, побоюючись, що це може бути сприйнято як лінощі, призвести до збільшення робочого навантаження або звільнень.

Ітан Моллік, професор менеджменту в Університеті Пенсильванії, зазначив, що працівники часто тримають свої стратегії використання штучного інтелекту в секреті, щоб зберегти конкурентну перевагу. «Вони виглядають геніями. Вони не хочуть не виглядати геніями», - каже він.