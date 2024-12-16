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Apple анонсує AirTag 2 з новим чипом у 2025 році

Apple анонсує AirTag 2 з новим чипом у 2025 році
AirTag 2
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
16 грудня 2024, 11:06
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Крім нової версії Magic Mouse, компанія Apple також працює над трекером AirTag 2, повідомляє Bloomberg.

За інформацією журналіста та інсайдера Марка Гурмана, новий AirTag використовуватиме друге покоління чипа Ultra Wideband. Цей чип дебютував минулого року в iPhone 15 та Apple Watch Ultra 2. Він забезпечує утричі більший радіус дії в порівнянні з першим поколінням чипа, який використовується в поточному AirTag.

У моделях iPhone 15 та iPhone 16 є функція Precision Finding, яка допомагає знайти друзів у людних місцях і забезпечує радіус дії до 60 метрів. Новий AirTag також зможе забезпечити подібний радіус дії.

AirTag 2 буде випущено приблизно в середині 2025 року. Крім збільшеного радіуса дії, пристрій матиме вбудований динамік, який буде складніше видалити. Щодо дизайну гаджета, то він не зміниться.

Нагадаємо, Apple випустила оригінальний AirTag у квітні 2021 року. Тож на друге покоління доведеться чекати близько чотирьох років.

Apple Гаджети AirTag 2
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