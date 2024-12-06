Стартап Healthy Mind залучив $1 млн для запуску ШІ-платформи покращення ментального здоров'я

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Український стартап Healthy Mind, який спеціалізується на ментальному здоров'ї на робочому місці, оголосив про залучення $1 млн інвестицій та запуск бети своєї платформи на базі штучного інтелекту.

"Залучивши фінансування у розмірі $1 мільйон за минулі 18 місяців, Healthy Mind прагне зробити допомогу з ментальним здоров’ям доступною кожному українцю завдяки поєднанню AI-технологій в діагностиці, персоналізованій терапії (едукації, автоматичних інтервенцій, роботі з психологом) та трекінгу", – йдеться в повідомленні компанії.

ШІ-платформа пропонує рішення для діагностики 80% всіх кластерів розладів психічного здоров'я, зазначених у DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), без клінічної оцінки.

Вона забезпечує обстеження за 15-18 хвилин, надаючи розуміння психічного добробуту користувача за понад 75 показниками.

Виявляючи ознаки депресії, тривожності, ПТСР та інших факторів, Healthy Mind допомагає ухвалювати своєчасні та науково обґрунтовані рішення щодо ментального здоров'я клієнта.

"Платформа адаптується до соціальних та культурних контекстів користувачів і була провалідована вибіркою понад 1500 учасників, а також проходить крос-валідацію з психологами", – додали в компанії.

Healthy Mind була заснована Андрієм Коболєвим, інвестиційною групою Roosh та Мариною Квашніною і базується в Києві. Наразі стартап фокусується на B2B-рішеннях для психічного здоров'я на робочому місці та планує розширити свою діяльність на індивідуальних клієнтів. Протягом 2025 року стартап планує залучити ще $1 млн інвестицій.