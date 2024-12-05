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Потрійний складаний смартфон Samsung Galaxy дебютує у 2026 році — Росс Янг

Потрійний складаний смартфон Samsung Galaxy дебютує у 2026 році — Росс Янг
Samsung Galaxy Tri-fold
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
5 грудня 2024, 10:19
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Samsung у 2025 році готується випустити складані смартфони Galaxy Fold 7 і Galaxy Flip 7 з більшими дисплеями. Але після них корейська компанія може запустити новий пристрій в цій категорії. Про це розповів аналітик, а також голова компанії DSCC Росс Янг.

Йдеться про потрійний складаний пристрій, який буде схожий на Huawei Mate XT. За словами інсайдера, Samsung планує показати новинку на початку 2026 року. На жаль, характеристик та інших подробиць про пристрої поки нема.

Смартфони Samsung Складані смартфони
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