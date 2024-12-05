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OpenAI уклала угоду з Anduril про модернізацію технології протидії безпілотникам

OpenAI уклала угоду з Anduril про модернізацію технології протидії безпілотникам
Дрон
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
5 грудня 2024, 14:06
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OpenAI домовилась про співпрацю з оборонним американським стартапом Anduril у сфері захисту від дронів. Про це пише The Wall Street Journal.

OpenAI все ще не дозволяє використовувати свої технології для наступального озброєння. Компанія надасть можливості штучного інтелекту виключно для інтеграції в програмне забезпечення систем протидії безпілотникам.

Системи Anduril виявляють, оцінюють і відстежують безпілотні літальні апарати. У разі виявлення дрона, що становить загрозу, військові можуть застосовувати електронні перешкоди, свої дрони та інші засоби для його знищення.

У компанії зазначають, що штучний інтелект OpenAI допоможе підвищити точність і швидкість виявлення та реагування на безпілотники, зменшуючи ризики для людей та об'єктів під охороною.

Стартап Anduril оцінюється в $14 мільярдів. Минулого місяця компанія повідомила про укладення контракту на $200 мільйонів на надання своєї системи протидії безпілотникам для Корпусу морської піхоти США.

Технології OpenAI Anduril
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