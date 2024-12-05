Samsung випустила першу бету One UI 7 на базі Android 15 для Galaxy S24

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung випустила першу бета-версію One UI 7 з покращеними ШІ-функціями, спрощеним управлінням, змінами у зовнішньому вигляді та іншими нововведеннями.

Наразі оновлення доступне для пристроїв серії Galaxy S24 у Німеччині, Індії, Кореї, Польщі, Великобританії та США. Офіційний реліз відбудеться з виходом лінійки Galaxy S25 і згодом поширюватиметься на інші пристрої.

Samsung в One UI 7 робить великий акцент на штучному інтелекті, зокрема функціях Galaxy AI. Компанія розширила інструменти для написання текстів. Користувачі отримають швидкий доступ до таких функцій, як узагальнення тексту, зміна стилю, перевірка орфографії та граматики, а також автоматичне формування нотаток у вигляді маркованих пунктів.

Також в оновленні з'явилася функція автоматичного запису дзвінків, яка підтримує 20 мов, але поки що без української. Після активації цієї функції дзвінки автоматично отримують транскрипцію для подальшого використання. Записи та транскрипції будуть доступні у списку останніх дзвінків. Функцію можна буде вимкнути у налаштуваннях.

One UI 7, окрім впровадження штучного інтелекту, також фокусується на спрощенні дизайну та користувацького інтерфейсу. Оновлення включає нову систему сповіщень, яка полегшує комунікацію зі зручним доступом з екрана блокування. Вона також отримала панель Now Bar, яка демонструє відповідні дії різних функцій або програм, таких як відтворення музики, переклад, запис аудіо тощо.

Компанія заявляє, що планує впровадити Now Bar у майбутні пристрої серії Galaxy S. Це змінить вигляд екрана блокування, який надалі буде продовжувати вдосконалюватися.

Крім того, в One UI 7 спростили домашній екран, оновили дизайн віджетів та додали опції персоналізації для застосунків.

Продовжуючи тему оновлення зовнішнього вигляду, One UI 7 також представляє оновлений інтерфейс камери. Кнопки, елементи керування та режими камери було реорганізовано так, щоб їх було легше знайти.

У режимах Pro та Pro video також було спрощено макет ручних налаштувань. Під час запису відео в режимі Pro тепер доступний новий елемент керування зумом, який дозволяє контролювати швидкість масштабування для плавних переходів.