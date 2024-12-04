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Google тестує нового голосового помічника на базі Gemini для смартколонок Nest

Google тестує нового голосового помічника на базі Gemini для смартколонок Nest
Google Nest
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
4 грудня 2024, 17:03
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Google тестує оновленого асистента для смартколонок Nest, побудованого на основі мовної моделі Gemini. Асистент отримає більш природне та "живе" звучання, забезпечуючи користувачам досвід, схожий на Gemini Live. Про це пише Android Authority.

Користувачі, в яких з'явився оновлений асистент, кажуть, що він використовує новий голос лише для розмовних відповідей і повертається до старого голосу у всіх інших випадках.

Один з користувачів Reddit продемонстрував це на відео. Асистент відповідає оновленим голосом на запитання "Як справи?", але використовує старий голос, коли його запитують про погоду.

Це не повноцінний Gemini Live, асистент має доволі коротку пам'ять та не здатен підтримувати довгі абстрактні розмови. Але оновлена версія перебуває на стадії активного тестування. На жаль, дати повноцінного розгортання поки нема.

Софт Google Nest Gemini Смартколонки
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