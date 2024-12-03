Росіяни розповсюджують фейк про те, що дані гравців S.T.A.L.K.E.R. 2 передаються в ТЦК

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Журналісти з різних країн світу почали отримувати листи з фейковим відео, яке видається за матеріал WIRED. У ньому стверджується, що GSC Game World нібито збирає дані гравців S.T.A.L.K.E.R. 2 і передає їх уряду України. Відео також активно поширюється у Telegram-каналах. Про це пише 404 Media.

"Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2 допомагає державі знаходити громадян, придатних для мобілізації, — йдеться у фейковому відео. — У коді гри було виявлено вбудовану програму, яка збирає дані про гравців і передає їх на сервери розробника. Програма збирає дані про пристрій, ім'я, IP-адресу та поточне місцезнаходження гравця. Інформація передається щосекунди".

Звісно, WIRED не має жодного стосунку до цього відео. В кращих традиціях "вкидів" відео демонструє просто кадри з гри та якийсь незрозумілий шматок коду, в якому випадковим чином виділяється дата чи платформа.

Французьке інформаційне агентство AFP, яке разом з багатьма іншими медіа отримало фейкове відео, назвало це "Операція Матрьошка". Як зазначають дослідники з Digital Forensic Research Lab, мета таких операцій полягає в тому, щоб заполонити інфопростір неправдивими та неякісними матеріалами та змусити журналістів ігнорувати ту чи іншу тему. Росіяни просто не можуть змиритись з тим, що українську гру грають та обговорюють у всьому світі.