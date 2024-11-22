Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Студія GSC Game World поділилася чудовими новинами – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всього за два дні після релізу перейшла відмітку в 1 мільйон проданих копій.

No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more stalkers joined the artifact hunt with Game Pass. This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us. Thank You, stalkers! ☢️ pic.twitter.com/zslF7I8vR1 — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 22, 2024

Студія не розголошує інформацію про загальну кількість гравців, оскільки гра ще доступна у підписці Game Pass PC та Game Pass Ultimate, однак відзначає, що цією пропозицією скористалося ще більше людей.

На додачу до цього, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl також стала найпопулярнішою українською грою в історії Steam. Нова гра GSC Game World вже досягла відмітки у 117 928 одночасних гравців, а на вихідних ця цифра може стати ще вищою.