Студія GSC Game World поділилася чудовими новинами – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всього за два дні після релізу перейшла відмітку в 1 мільйон проданих копій.

Студія не розголошує інформацію про загальну кількість гравців, оскільки гра ще доступна у підписці Game Pass PC та Game Pass Ultimate, однак відзначає, що цією пропозицією скористалося ще більше людей.

На додачу до цього, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl також стала найпопулярнішою українською грою в історії Steam. Нова гра GSC Game World вже досягла відмітки у 117 928 одночасних гравців, а на вихідних ця цифра може стати ще вищою.