Студія GSC Game World поділилася чудовими новинами – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всього за два дні після релізу перейшла відмітку в 1 мільйон проданих копій.

No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more stalkers joined the artifact hunt with Game Pass.

This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us.

Thank You, stalkers! ☢️ pic.twitter.com/zslF7I8vR1

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 22, 2024