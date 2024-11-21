Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

ПриватБанк впровадив нову функцію для користувачів Apple Pay, яка дозволяє безконтактно додавати картки банку до цифрового гаманця, без потреби ручного введення реквізитів.

Відтепер власники карток банку можуть просто відкрити на iPhone застосунок “Гаманець”, натиснути кнопку “додати картку” та піднести свою банківську картку до смартфона. Після цього програма автоматично зчитає всі необхідні дані й карткою можна буде користуватися для оплати.

ПриватБанк зокрема був першим серед українських банків, який надав можливість власникам своїх карток оплачувати покупки за допомогою Apple Pay.

Наприкінці 2023 року банк також запустив сервіс Tap to Pay, який дозволяє підприємцям та малим бізнесам приймати платежі маючи лише iPhone та застосунок “Термінал”.