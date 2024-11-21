Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Лінійка смартфонів Pixel 9 має одну унікальну функцію у світі Android — можливість копіювати дані з іншого пристрою після початкового налаштування. Google анонсувала, що ця функція з’явиться і в інших Android-смартфонах у 2025 році.

Google стверджує, що це дозволить “спочатку перевірити свій новий телефон, а потім перенести дані”, щоб ви могли “швидко завершити початкове налаштування та отримати свої дані, коли будете готові”.

Ініціювати копіювання можна буде у налаштуваннях смартфона, або в окремому додатку Android Switch, який доступний в Play Store. Додаток скопіює ваші чати, календарі, контакти, налаштування Wi-Fi та багато іншого на новий пристрій. Також з’явилась функція експрес-налаштування, яка копіює лише дані з пам’яті смартфона, резервної копії яких немає в хмарі.

Якщо ви використовуєте додаток для переходу з iPhone на пристрій Android, то тепер передача даних відбуватиметься на 40% швидше.