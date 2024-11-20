Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що завдяки функції онлайн-шлюбу у застосунку “Дія” одружилися вже 1170 пар.

“Сервіс революційний не лише для України, а й для всього світу: ми першими запустили повний цикл одруження в смартфоні. Реєстрація шлюбу в Дії навіть потрапила в список найкращих винаходів світу від TIME, а також стала трендом в українських соцмережах”, – написав Федоров.

Вперше нову функцію запустили на початку вересня 2024 року. Після оновлення, користувачі “Дія” отримали змогу одружитися всього у кілька кліків. Для цього потрібно було зробити пропозицію, отримати відповідь, надіслати необхідні дані й після цього отримати найближчу дату для церемонії. І все це у смартфоні.

Наприкінці жовтня Федоров також повідомляв, що менш ніж за два місяці після запуску функції через додаток “Дія” одружилися 600 пар, а всього було надіслано 1,3 мільйона пропозицій.