Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google запускає тестову версію Android 16 для розробників. На широкий загал ОС має вийти у другому кварталі 2025 року. Про це пише 9to5Google.

Протягом останніх п’яти випусків Developer Preview версії запускалися в лютому, а стабільні версії ОС — у третьому кварталі року. Google пояснює, що таке зміщення графіків зроблено для того, щоб “краще узгодити запуск пристроїв у нашій екосистемі, щоб більше пристроїв могли отримати основну версію Android раніше”.

Перед повноцінним релізом вийде ще шість тестових збірок. Друга версія для розробників вийде наступного місяця, а бета-версії почнуть виходити в січні.

Android 16 Developer Preview 1 сумісна з усіма смартфонами Pixel 6 та новіше.