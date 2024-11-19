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Tesla представила зарядні станції Supercharger V4 Cabinet, які здатні видавати до 500 кВт для електромобілів і 1,2 МВт для електровантажівок Semi. Зараз компанія ще отримує дозвіл, а перші відкриття зарядних станцій очікуються у 2025 році.

Нові станції Tesla підтримуватимуть архітектури транспортних засобів з напругою 400В-1000В, включаючи на 30% швидшу зарядку для Cybertruck. Автомобілі S3XY продовжать мати швидкість зарядки 250 кВт, яка за 15 хвилин дасть приблизно 320 кілометрів пробігу.

Ще однією перевагою V4 над попередніми моделями V3 є те, що нові зарядні станції дадуть можливість заживити 8 зарядних постів, вдвічі більше за V3. Таке покращення серед іншого дозволить зменшити складність зарядних станцій та швидше їх розповсюджувати.

Крім того, сучасна силова електроніка Tesla, яку розробляли з акцентом на максимальну надійність, отримала триразове підвищення щільності потужності. Це дозволяє забезпечувати більшу пропускну здатність із меншими витратами енергії.