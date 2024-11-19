Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft представила Windows 365 Link, новий комп’ютер за $349, який зможе запускати Windows 11 з хмари. За словами компанії, це перший хмарний ПК, розроблений повністю для сервісів Windows 365. Продаж розпочнеться у квітні 2025 року.

Комп’ютер підтримує два монітори з роздільною здатністю 4К, має три USB-A 3.2 порти та один USB-C 3.2, один HDMI, один DisplayPort, роз’єм для навушників 3,5 мм, Ethernet, порт для замка Кенсінгтона та порт для живлення. Також пристрій оснащено Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. На додачу до цього, Windows 365 Link це доволі компактний та легкий пристрій з розмірами 120 мм x 120 мм x 30 мм.

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Microsoft стверджує, що пристрій вмикається за лічені секунди та моментально виходить з режиму сну. Локальних потужностей буде достатньо для відтворення важких відео, онлайн дзвінків, зокрема у Microsoft Teams. Також компанія працює над підтримкою дзвінків за допомогою партнерських рішень, таких як Webex від Cisco.

Для забезпечення безпеки та захисту, Windows 365 Link має заблоковану операційну систему без локальних даних або програм і без локальних користувачів з правами адміністратора. Завдяки цьому пристрій значно зменшує ризик атак та робить важче для зловмисників скомпрометувати ПК.

На додачу тут також є автентифікація без пароля за допомогою Microsoft Entra ID. Це дає користувачам змогу входити у систему за допомогою програми Microsoft Authenticator, ключа доступу між пристроями за допомогою QR-коду або ж за з ключем безпеки FIDO USB.

Для безпечної роботи на цьому ПК увімкнені базові налаштування безпеки, які не можна вимкнути. Це включає безпечне завантаження, захист BitLocker, шифрування та інструменти Microsoft Defender. Оновлення встановлюються автоматично у фоновому режимі, коли пристрій не використовується.

На додачу до цього, Windows 365 Link вважається комп’ютером Copilot+. Всі функції Copilot, які компанії представляла для своїх продуктів протягом останнього року, працюватимуть й на новому ПК з коробки.