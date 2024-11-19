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В інтернеті вже не раз з’являлись чутки, що Apple планує у 2025 році випустити iPhone 17 Air замість iPhone 17 Plus. Зараз аналітик Джефф Пу поділився деякими подробицями новинки, передає видання MacRumors.

Згідно з повідомленням, iPhone 17 Air може мати товщину корпусу близько 6 мм. Якщо це дійсно так, то це буде найтонший iPhone в історії, навіть тонший за iPhone 6 з його 6,9 мм профілем.

Також відомо, що пристрій отримає 6.6-дюймовий LTPO OLED-дисплей з частотою оновлення 120 та режимом Always-on. Гаджет працюватиме на процесорі A19.

Щодо камери, то вона, ймовірно, матиме лише один модуль. На жаль, інших характеристик iPhone 17 Air поки нема.