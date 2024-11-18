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Команда Rakuten Viber зібрала дані про блокування дзвінків від спамерів і шахраїв за 2024 рік. Порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року, кількість подібних дзвінків і скарг на них значно скоротилась.

У 2024 році близько 90 тисяч українців отримали дзвінки від спамерів або шахраїв. Це на 80% менше, ніж за перші 10 місяців 2023 року.

Загальна кількість користувачів, які повідомляли про спам або шахрайство у 2024 році, склала близько 4 тисяч. Це в 16 разів менше, ніж у 2023 році — тоді зі скаргами звернулись понад 59 тисяч українців.

Також Rakuten Viber заблокувала 2,5 тисячі спамерів і шахраїв у 2024 році. З січня по жовтень 2023 року ця кількість склала понад 37 тисяч — це в 15 разів більше, ніж у поточному році.

Суттєве зменшення кількості шахраїв стало можливим завдяки функції “Ідентифікації абонентів”. Вона попереджає атаки зловмисників і знижує кількість скарг. Увімкнути її можна через меню Параметри -> Виклики й повідомлення -> Ідентифікація абонентів (тільки для користувачів Android).

Команда Rakuten Viber також нагадує про інші базові функції, які допоможуть захиститися від шахраїв: