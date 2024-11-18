Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони, електромобілі.

Соціальна мережа Bluesky, яка конкурує з X Ілона Маска, продовжує набирати популярність після перемоги Дональда Трампа на виборах в США. Цього разу розробники соцмережі розповіли про рекордну кількість реєстрацій за день.

Згідно з офіційним повідомленням, 14 листопада 2024 року, у Bluesky зареєструвалися 1 млн користувачів. Наразі соціальна мережа налічує близько 18 млн користувачів, але тільки нещодавно вона перетнула позначку у 15 млн. Платформа зростає приблизно на 10 000 користувачів кожні 10-15 хвилин.

Нагадаємо, Bluesky — це децентралізована соціальна платформа, яка була створена для надання користувачам більше контролю над їхнім досвідом онлайн. Bluesky використовує протокол AT Protocol, що дозволяє створювати незалежні мережі. Ключовою метою платформи є забезпечення приватності, прозорості та свободи слова. На Bluesky відсутній централізований контроль контенту, що дає змогу користувачам обирати власні алгоритми для відображення публікацій.