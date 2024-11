Соціальна мережа Bluesky, яка конкурує з X Ілона Маска, продовжує набирати популярність після перемоги Дональда Трампа на виборах в США. Цього разу розробники соцмережі розповіли про рекордну кількість реєстрацій за день.

Згідно з офіційним повідомленням, 14 листопада 2024 року, у Bluesky зареєструвалися 1 млн користувачів. Наразі соціальна мережа налічує близько 18 млн користувачів, але тільки нещодавно вона перетнула позначку у 15 млн. Платформа зростає приблизно на 10 000 користувачів кожні 10-15 хвилин.

it’s official — 1,000,000 people have joined Bluesky in just the last day!!!

welcome and thank you for being here 🥳

[image or embed]

— Bluesky (@bsky.app) 15 листопада 2024 р. о 02:53