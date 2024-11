Sony оголосила список нових ігор, які з’являться у каталозі PS Plus рівнів Premium та Extra. Усі перераховані ігри можна буде завантажити з 19 листопада 2024 року.

Каталог PlayStation Plus Extra та Premium:

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Складно сказати щось нове про GTA V. Одна з найпопулярніших та найуспішніших ігор в історії повертається до каталогу PS Plus Extra та Premium.

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Є багато ігор про виживання в зомбі-апокаліпсисі, але жодна з них не пропонує такого приємного переміщення як Dying Light. Сиквел бере ухил у бік рольової гри з фракціями, які ворогують, та пропонує багато цікавих персонажів та пропрацьовані діалоги.

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

Кіото 1860-х років потерпає від нерівності, та один самурай у пошуках справедливості змінить хід історії. В ролі Сакамото Рьома вирушайте на пошуки вбивці свого батька, щоб зняти з себе звинувачення у підставному вбивстві та відновити свою честь.

MotoGP 24 | PS4, PS5

Розпочніть свій шлях, щоб стати легендою MotoGP і створити власну епічну сагу. Випробуйте свої здібності та пориньте у захопливу подорож від скромного початку до тріумфальних висот.

The Sims 4 Island Living (лише доповнення) | PS4

Ласкаво просимо до Сулані, де яскраво світить сонце, а ночі прохолодні. Втечіть від буденності та насолоджуйтеся невимушеним способом життя в оточенні пляжів у The Sims 4 Island Living. Досліджуйте світ, залитий сонцем, піском і нескінченними розвагами.

Зверніть увагу, доповнення вимагає наявності оригінальної The Sims 4.

Digimon Survive | PS4

Заблукавши під час шкільної екскурсії, Такума Момодзука потрапляє у світ, населений лютими ворогами та новими союзниками. Приєднуйтесь до Такуми та його друзів на шляху до повернення додому. Digimon Survive — це гібрид візуальної новели та тактичної RPG, дія якого розгортається у таємничому світі, наповненому небезпечними монстрами та смертельними битвами.

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Діставайте свої кухарські капелюхи та збирайте друзів. До збірки входять Overcooked!, Overcooked! 2 та весь додатковий контент. Насолоджуйтесь сотнями рівнів спільного кулінарного хаосу. Але обережно, гра спонукає до багатьох сварок з друзями.

Stick Fight: The Game | PS4

Це — фізичний диванний файтинг, в якому ви б’єтеся в ролі культових фігурок з паличок із золотої епохи інтернету. Бийтеся з друзями або знаходьте випадкових противників з усього світу!

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Clash — це одна з найдивніших серій в ігровій індустрії. Розробники розвивають свій чудернацький доісторичний фентезі світ, в якому всі проблему вирішуються добрячою бійкою. Головного героя звати Псевдоі він майстер бойових мистецтв, який живе відлюдником у дивній країні Зенозоїк. Коли він перетинається з Хлопчиком, маленькою істотою, чиї таємничі сили привернули увагу Gemini, Володарки Артефактів, то вирішує захистити його, не підозрюючи, що тут залучені набагато більші сили.

Killer Frequency | PS4, PS5

1987 рік, і коли годинник б’є північ у маленькому містечку Галлоуз-Крік, США, колишній діджей великого міського радіо Форрест Неш виходить у найдивніший прямий ефір в його житті. У цьому комедійному горорі ви повинні розв’язувати головоломки, щоб врятувати жителів містечка від полювання таємничого вбивці.

Hungry Shark World | PS4

Станьте акулою і наведіть жах на пляжі! Боріться з людьми, машинами та звірами, досліджуючи тропічні острови, затонулі храми, величезні міста та замерзлі айсберги. Насолоджуйтесь відкриттям масштабних рівнів з особливими ворогами, захованими скарбами та унікальними місіями.

Chivalry 2 | PS4, PS5

Chivalry 2 — це багатокористувацький слешер від першої особи, натхненний епічними середньовічними битвами. Пориньте з головою в приголомшливі кінематографічні битви до 64 учасників. Оберіть свій стиль гри з 4 класів та 12 підкласів, кожен з яких має власну унікальну зброю та здібності.

Каталог PlayStation Premium | PS VR2 & Classics: