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Інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман продовжує розкривати інформацію про розумний дисплей компанії Apple.

Цього разу Гурман розповів, що новинку варто чекати у березні 2025 року. Пристрій отримає 6-дюймовий сенсорний дисплей. Гаджет можна буде чіпляти на стіну.

Операційна система новинки буде схожа на суміш режиму очікування iPhone і watchOS, хоча керуватиметься вона переважно голосом. Apple планує інтегрувати в систему Apple Intelligence для доступу до додатків і управління продуктами розумного будинку.

Apple’s next all-new product has leaked, via @markgurman 🍎 It’s described as an iPad-like smart device for controlling your home. 📺 6-inch display

📸 FaceTime camera + speakers

🧠 Apple Intelligence

🔨 Can be wall-mounted

🏠 homeOS software

🗓️ Releasing March 2025 pic.twitter.com/PUYvACXrGf — AppleTrack (@appltrack) November 12, 2024

Вбудовані датчики зможуть визначати, наскільки близько людина стоїть до пристрою. Гаджет буде регулювати його функції, виходячи з цього. Наприклад, коли поблизу нікого немає, смартдисплей зможе показувати температуру, але як тільки хтось наближається, він перемикатиметься на інтерфейс для налаштування термостата. Пристрій також зможе визначати, скільки людей перебуває поблизу, за допомогою зовнішніх датчиків.

Новинка отримає камеру FaceTime та вбудовані динаміки. Пристрій буде постачатись з різними додатками. Наприклад, Safari, Apple News, Apple Music, Notes, Calendar та Photos, але при цьому гаджет не буде підтримувати App Store.

Пристрій конкуруватиме зі смартдисплеями Amazon та Google. До речі, Apple також розробляє ще одну версію розумного екрана. Вона дебютує пізніше і буде відрізнятись роботизованою підставкою.