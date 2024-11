Інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман продовжує розкривати інформацію про розумний дисплей компанії Apple.

Цього разу Гурман розповів, що новинку варто чекати у березні 2025 року. Пристрій отримає 6-дюймовий сенсорний дисплей. Гаджет можна буде чіпляти на стіну.

Операційна система новинки буде схожа на суміш режиму очікування iPhone і watchOS, хоча керуватиметься вона переважно голосом. Apple планує інтегрувати в систему Apple Intelligence для доступу до додатків і управління продуктами розумного будинку.

Apple’s next all-new product has leaked, via @markgurman 🍎

It’s described as an iPad-like smart device for controlling your home.

📺 6-inch display

📸 FaceTime camera + speakers

🧠 Apple Intelligence

🔨 Can be wall-mounted

🏠 homeOS software

🗓️ Releasing March 2025 pic.twitter.com/PUYvACXrGf

— AppleTrack (@appltrack) November 12, 2024