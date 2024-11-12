Європейські стартапи з розробки пошукових систем об'єднуються для боротьби з Google

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Два стартапи з розробки пошукових систем об'єднаються, щоб дати відсіч Google. Йдеться про німецьку компанію Ecosia, яка весь свій прибуток віддає на відновлення лісів, та французький стартап Qwant, який визначає своєю метою захист персональних даних. Вони хочуть створити власний інтернет-індекс. Про це пише Wired.

Вебіндексація, або інтернет-індексація — це сукупність методів індексації вмісту вебсайтів або інтернету в цілому. Окремі вебсайти можуть використовувати традиційний індекс, тоді як пошукові системи зазвичай використовують ключові слова і метадані.

Ecosia та Qwant створили спільне підприємство під назвою European Search Perspective, розташоване в Парижі. Компанії, які вирішать приєднатись до ініціативи, зможуть зменшити свою залежність від Google та Bing і надавати результати, які краще відповідають місіям їхніх компаній.

"Ми могли б знизити рейтинг результатів неетичних або нестійких компаній і підвищити рейтинг хороших компаній", — говорить генеральний директор Ecosia Крістіан Кролл.

Втрата невеликої частини ліцензійних доходів не буде великим ударом для Microsoft або Google, які разом володіють близько 95% світової пошукової індустрії за межами Китаю. Але в той час, коли такі сервіси, як ChatGPT і TikTok, вже переосмислюють способи пошуку, крихітні конкуренти, які потенційно можуть стати більш привабливими для користувачів, можуть змусити великі компанії прискорити інвестиції в регіональну модернізацію.

Власність над European Search Perspective, або EUSP, буде розділена порівну між Ecosia і Qwant. Ecosia надаватиме гроші та дані, а Qwant — робочу силу. Технічна інфраструктура буде надана компанією OVHcloud, яка є співвласником Qwant. Ecosia займає близько 1% пошукового ринку у Франції та Німеччині та налічує близько 20 мільйонів користувачів по всьому світу, в той час, як Qwant повідомляє про 6 мільйонів користувачів.

Компанії відкриті як для залучення зовнішнього фінансування, так і для ліцензування свого індексу іншим компаніям, зокрема тим, які можуть захотіти використовувати дані для навчання систем ШІ.

Розробка індексу не є тривіальним завданням, але зробити це краще, ніж Google складно. Проте Кролл вважає, що технічний прогрес зробив доступну індексацію більш можливою, а нові правила ЄС, що обмежують владу гігантів роблять це завдання вартим уваги.

Ecosia і Qwant очікують, що почнуть тестувати оновлені результати пошуку у Франції на початку наступного року, а в Німеччині — до кінця 2025 року. Серед досягнень Google в індексації — швидкість надання результатів. Кролл каже, що EUSP має на меті досягти конкурентної швидкості шляхом тестування та налаштування.