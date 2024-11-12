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LG Display показала новий прототип гнучкого дисплея, він може розтягуватись на 50%

LG Display показала новий прототип гнучкого дисплея, він може розтягуватись на 50%
LG DISPLAY
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
12 листопада 2024, 15:39
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LG Display представила новий прототип гнучкого дисплея, який може розтягуватись на 50% від початкового розміру. Попередні прототипи розтягувались на 20%. Про це пише Tom's Hardware.

Окрім розтягування дисплей можна вільно скручувати, стискати та складати без жодних пошкоджень. Прототип на зображенні — це 12-дюймовий екран з роздільною здатністю 100 пікселів на дюйм і повною колірною гамою RGB. Він розтягується до 18 дюймів.

LG Display заявила, що створила такий дисплей на основі "спеціальної кремнієвої підкладки в контактних лінзах". Для покращення результатів розтягування було використано нову конструкцію проводки та мікросвітлодіодне джерело світла, що дозволяє користувачам багаторазово розтягувати екран без жодного впливу на якість зображення.

lg display

Проєкт гнучкого дисплея підтримується Південною Кореєю на державному рівні, програму очолюють Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї (MOTIE) та Корейський інститут планування та оцінки промислових технологій.

Насправді окрім LG Display, яка взяла на себе ініціативу, у розробці поточного прототипу розтяжного дисплея беруть участь понад 19 південнокорейських промислових та науково-дослідних установ.

lg display

Розробники пропонують безліч варіантів використання цієї технології — від одягу до гнучких автомобільних панелей. LG продемонструвала на виставці концепцію, де дисплей прикріплений безпосередньо до уніформи пожежників і відображає інформацію в реальному часі для решти команди.

Технології LG Display
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